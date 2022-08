11 agosto 2022 06:00

Mara Venier, relax a Santo Domingo con Nicola Carraro

“Felicità” scrive Mara Venier postando una foto in costume sulla spiaggia. Ha raggiunto il marito Nicola Carraro nella loro villa di Santo Domingo e insieme si rilassano sul bagnasciuga. Lui le scatta un’altra immagine e scrive: “Secondo me il viola ti dona” mandandole un bacio. La coppia si sta godendo le vacanze in Repubblica Dominicana tra siparietti in famiglia, nuotate in piscina e bagni di sole sulla sabbia.