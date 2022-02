Mara Venier lontana da Nicola Carraro per l'80esimo compleanno: "Maledetto Covid"

Nicola Carraro festeggia 80 anni senza Mara Venier Instagram 1 di 7 Instagram 2 di 7 Instagram 3 di 7 Instagram 4 di 7 Instagram 5 di 7 Instagram 6 di 7 Instagram 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

Con grande dolore Mara Venier non ha spento le 80 candeline insieme al marito Nicola Carraro. Su Instagram la conduttrice ha infatti spiegato che non è riuscita a volare a Santo Domingo, dove vanno a "svernare" ogni anno, per colpa dei rigidi protocolli Covid. "Amore mio grande ,dopo 21 anni è la prima volta che non siamo assieme il giorno del tuo compleanno", ha scritto la Venier sui social.