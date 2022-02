Mara Venier torna a Venezia: “Finalmente a casa”

Ora Mara Venier in laguna rivive emozioni forti e porta i follower a spasso per i canali mostrando la sua casa. “Che meraviglia, che bello, che stupendo…” ripete mentre si guarda intorno riconoscendo palazzi e luoghi. E perfino la nebbia mattutina che ricopre le vie d'acqua sotto la sua abitazione le suona familiare: “Questa è proprio la mia nebbia, è proprio casa”.

Lo aveva detto che tra i buoni propositi del nuovo anno ci sarebbe stato il ritorno a Venezia e così finalmente riabbraccia la sua città dopo diversi anni di assenza. Da quando era scomparsa la mamma con cui aveva un legame molto forte, non aveva più voluto rivivere emozioni e rivedere luoghi cari. Adesso ha superato la paura e affronta il dolore e la gioia di tornare a casa. Mostra ai follower il suo giro in battello tra i canali, sorride felice come una bimba. Poi una cena con l’amica, un ristorante di lusso, un luogo romantico, un risveglio tra la nebbia e la vista delle gondole. Tutto intorno a lei ha il sapore di casa. Sfoglia la gallery e scopri i luoghi del cuore di zia Mara…

