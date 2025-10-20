Angelina Jolie e i tatuaggi: perché sempre più celebs vogliono rimuoverli

Angelina Jolie con tatuaggi a vista e schiena nuda sui red carpet
© IPA | Angelina Jolie sul red carpet della Festa del Cinema di Roma
La star a schiena nuda li ha esibiti sul red carpet della Festa del Cinema di Roma ma i pentiti del tattoo sono sempre più numerosi
Angelina Jolie in look "total black" e tatuaggi a vista sul red carpet della Festa del Cinema di Roma © IPA
Angelina Jolie non ha mai fatto mistero del suo amore per i tatuaggi. Ne avrebbe più di venti, rimossi e aggiunti nel corso degli anni. Se a volte "scompaiono" sui set dei film - occultati sotto strati di trucco -, riappaiono sui red carpet, come avvenuto alla Festa del Cinema di Roma. Uno dei suoi più celebri è quello sul braccio sinistro: rappresenta le coordinate geografiche dei luoghi di nascita dei suoi sei figli.
Simboli thai, mantra e iscrizioni. Tra i tattoo iconici della star c'è la grande tigre del Bengala, realizzata nel 2008 a Bangkok da un'artista locale con una tecnica tradizionale, posta alla base della schiena. Sempre in Thailandia si è fatta tatuare cinque righe verticali in lingua khmer, un mantra di benedizioni per i suoi figli, sulla parte posteriore della spalla sinistra. Più centrale, tra le scapole, si legge la scritta "know your rights", (conosci i tuoi diritti), mentre sull'avambraccio campeggia una frase di Tennessee Williams che recita: "A prayer for the wild at heart, kept in cages" (una preghiera per il selvaggio nel cuore, tenuto in gabbia). Spiccano anche un 13 in numeri romani, una lettera h, la parola "volontà" scritta in arabo.
Attrice, produttrice, regista, sceneggiatrice e filantropa. Angelina Jolie Voight, 50 anni compiuti lo scorso giugno, nel corso del tempo ha anche cancellato diversi tattoo. Tra i più noti, un vistoso drago e il nome di Billy Bob Thornton, con cui è stata sposata dal 2000 al 2003. Sempre legata a lui, anche una linea astratta sul braccio destro, coperta ora dalla scritta in arabo. Rimossi pure un ideogramma giapponese e un altro identico a quello di Johnny Lee Miller - altro suo ex marito -, mentre un secondo drago realizzato ad Amsterdam è stato coperto con una grossa croce nera.
Oltre ad Angelina Jolie, sono sempre di più celebs e influencer che stanno ricorrendo a trattamenti di rimozione di disegni e scritte sulla pelle. Da Eva Longoria a Britney Spears, da Jessica Alba a Charlie Sheen, fino ai racconti su TikTok di Lottie Moss (sorella minore della top Kate), che ha condiviso con i follower tutta la sua felicità per aver cancellato "Lover" dallo zigomo. La procedura - descritta come più o meno dolorosa - si svolge in ambulatorio e prevede l'utilizzo del laser, che frammenta i pigmenti di inchiostro attraverso impulsi luminosi ad alta intensità. Le motivazioni sono molteplici: si va dalla volontà di eliminare vecchi ricordi al cambiamento dei gusti personali, dal pentimento estetico al bisogno di un "restyling" per segnare un nuovo inizio o legato a esigenze professionali.
La rimozione del tatuaggio può richiedere diverse sedute e costi che vanno da poche centinaia alle migliaia di euro. Secondo alcune stime, questo business potrebbe toccare 1,2 miliardi solo nel 2025, con l’Europa a contendersi il 30% del mercato. In alternativa ci si può affidare a diversi metodi per coprirli.
