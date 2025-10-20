Angelina Jolie e i tatuaggi: perché sempre più celebs vogliono rimuoverli

Oltre ad Angelina Jolie, sono sempre di più celebs e influencer che stanno ricorrendo a trattamenti di rimozione di disegni e scritte sulla pelle. Da Eva Longoria a Britney Spears, da Jessica Alba a Charlie Sheen, fino ai racconti su TikTok di Lottie Moss (sorella minore della top Kate), che ha condiviso con i follower tutta la sua felicità per aver cancellato "Lover" dallo zigomo. La procedura - descritta come più o meno dolorosa - si svolge in ambulatorio e prevede l'utilizzo del laser, che frammenta i pigmenti di inchiostro attraverso impulsi luminosi ad alta intensità. Le motivazioni sono molteplici: si va dalla volontà di eliminare vecchi ricordi al cambiamento dei gusti personali, dal pentimento estetico al bisogno di un "restyling" per segnare un nuovo inizio o legato a esigenze professionali.