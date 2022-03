Uomini e stile, Lewis Hamilton e i tatuaggi: tutti i significati

Si scaldano i motori, per gli appassionati di Formula 1.

Dopo il primo round, le prove in Catalogna, l'attesa è ora tutta per i test che si terranno in Bahrein da giovedì 10 marzo, prima del via ufficiale al Mondiale 2022. Occhi puntati su Lewis Hamilton, non solo in ambito sportivo. Il sette volte campione del mondo è considerato, infatti, una conclamata fashion icon. E a Barcellona si è parlato di lui anche per i nuovi tatuaggi.