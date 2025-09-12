Mauro Icardi cancella i tatuaggi per Wanda Nara: “Work in progress”

Il calciatore copre le scritte dedicate alla ex moglie sostituendole con il muso di un lupo
Via dal cuore e dalla pelle il volto di Wanda Nara. Mauro Icardi ha scelto una via drastica per cancellare l’amore per la ex moglie. Dopo che si era fatto tatuare il nome e il volto della showgirl argentina e la data di matrimonio, il calciatore che ora è innamorato di China Suarez ha ridisegnato il suo fisico per eliminare i ricordi del passato sentimentale.
Mauro Icardi cancella i tattoo per Wanda Nara Mauro Icardi aveva diversi tatuaggi dedicati a Wanda Nara: il nome della sua ex stampato sull’avambraccio sinistro, il viso della Nara con le rose intorno nella parte interna del braccio, e sul polso le loro iniziali e il numero 27 per ricordare la data delle nozze celebrate appunto il 27 maggio 2014. Ora con un colpo da maestro ha sostituito i precedenti disegni. Al posto di Wanda c’è il muso di un lupo, mentre le lettere e le nozze sono state coperte da due alberi e da un viale alberato.
L’addio tra Mauro Icardi e Wanda Nara è stato a dir poco burrascoso tra attacchi, accuse e frecciate al veleno. Negli ultimi giorni Wanda ha usato parole pesanti contro l’ex marito incolpandolo di averla tradita più volte negli anni. Lui ha replicato postando le immagini dei nuovi tatuaggi per dimenticare le nozze con la showgirl. "Work in progress....", ha scritto l'attaccante del Galatasaray.
