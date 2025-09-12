Mauro Icardi cancella i tatuaggi per Wanda Nara: “Work in progress”

Via dal cuore e dalla pelle il volto di Wanda Nara. Mauro Icardi ha scelto una via drastica per cancellare l’amore per la ex moglie. Dopo che si era fatto tatuare il nome e il volto della showgirl argentina e la data di matrimonio, il calciatore che ora è innamorato di China Suarez ha ridisegnato il suo fisico per eliminare i ricordi del passato sentimentale.