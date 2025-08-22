Mauro Icardi e China Suarez aspettano un bebè? Wanda Nara sgancia la bomba

Wanda Nara ha lanciato il sasso (o per meglio dire la bomba) e poi ha nascosto la mano. Quando le è stato chiesto se alludesse all'arrivo di un fratellino per Francesca e Isabella (le bambine che ha avuto da Mauro Icardi) ha risposto solo: "Le mie figlie hanno già fratelli con Maxi López" (Constantino, Benedicto e Valentino, nati dal primo matrimonio della showgirl). Però non ha rinunciato a mandare una stoccata all'ex marito: "Non le ha neppure chiamate per la Festa del Bambino, figurati se andrà a dire loro una cosa del genere". Da parte dell'entourage di China Suarez è arrivata intanto una categorica smentita, ma la macchina del gossip ormai è partita e le foto social in cui lui abbraccia e bacia la pancia di lei sembrano un ulteriore indizio.