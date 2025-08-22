Logo Tgcom24
"me l'ha detto lui"

Mauro Icardi e China Suarez aspettano un bebè? Wanda Nara sgancia la bomba

La showgirl rivela l'indiscrezione con frasi sibilline alla tv argentina

22 Ago 2025 - 13:55
© Tgcom24

© Tgcom24

Mauro Icardi e China Suarez aspettano un bebè? E' Wanda Nara a sganciare la bomba sul suo ex marito, alludendo alla cicogna in arrivo ai microfoni del programma argentino "Puro Show". Intercettata al rientro da una vacanza in California, ha confidato: "Ho parlato con lui. Mi ha detto che sta cercando di essere felice. Forse molto presto arriverà la notizia che tutti immaginiamo. Io già la so, me l’ha raccontata lui, ma non voglio parlare di cose che non mi appartengono", il pensiero di tutti è andato a una dolce attesa, anche se la showgirl non ha voluto aggiungere dettagli.

La rivelazione di Wanda Nara

 "Non è una notizia bomba, mi hanno chiamato per dirmelo”, ha precisato Wanda Nara ai microfoni della tv argentina. Ma poi ha rifiutato di aggiungere dettagli: "Non parlerò di cose che già mi sfiniscono. Sono in un altro presente, non ne parlerò. Posso raccontarti di qualcuno che mi chiama per parlare di molte cose. Mi ha detto che sta cercando di essere felice e lasciamo che lui trovi quella felicità". Però ammette anche: "Forse mi hanno mentito, non lo so".

Non rivela i dettagli

 Wanda Nara ha lanciato il sasso (o per meglio dire la bomba) e poi ha nascosto la mano. Quando le è stato chiesto se alludesse all'arrivo di un fratellino per Francesca e Isabella (le bambine che ha avuto da Mauro Icardi) ha risposto solo: "Le mie figlie hanno già fratelli con Maxi López" (Constantino, Benedicto e Valentino, nati dal primo matrimonio della showgirl). Però non ha rinunciato a mandare una stoccata all'ex marito: "Non le ha neppure chiamate per la Festa del Bambino, figurati se andrà a dire loro una cosa del genere". Da parte dell'entourage di China Suarez è arrivata intanto una categorica smentita, ma la macchina del gossip ormai è partita e le foto social in cui lui abbraccia e bacia la pancia di lei sembrano un ulteriore indizio.

Mauro Icardi e Wanda Nara

Le figlie di Mauro Icardi

 Se la gravidanza di China Suarez fosse confermata, quello in arrivo sarebbe il terzo bebè di Mauro Icardi. L'attaccante del Galatasaray è già papà di Francesca e Isabella, nate rispettivamente nel gennaio 2015 e nell'ottobre 2016 da Wanda Nara. Sulla loro custodia e sugli alimenti è in corso una guerra tra gli ex in sede di divorzio e, anche se un accordo pareva essere stato trovato, gli animi non si sono ancora placati. Per la cantante invece sarebbe il primo figlio.

La storia di Mauro Icardi e China Suarez

 Che tra Mauro Icardi e China Suarez la storia sia seria non è una novità. Per loro già si parla di nozze da quando hanno mostrato le fedine d'oro e diamanti che si sono scambiati. Tra loro c'era stato un flirt che aveva dato origine allo scandalo del Wandagate, la prima grossa crisi tra il calciatore e Wanda Nara. Le cose sembravano risolte tra marito e moglie ma poi, una volta annunciata la separazione, lui e la cantante sono usciti allo scoperto con la loro storia d'amore.

