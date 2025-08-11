Icardi e le chat al veleno con Wanda Nara: "Quando fallirai verrai a implorare perdono"

Su tutte le furie contro Mauro Icardi Wanda Nara si è sfogata sui social contro l'ex marito: "Devi essere un bel figlio di put…, sapendo che la mamma delle tue figlie ha la leucemia (…) e insinui che abbia fatto uso di sostanze". La showgirl ha incolpato il calciatore di volerle togliere le figlie "per portarle a vivere con voi", riferendosi a Icardi e alla nuova compagna China Suarez. Continua con le accuse di non pagare il mantenimento per Francesca e Isabella, nonostante di recente pareva avessero trovato un accordo. Sulle accuse di far uso di sostanze stupefacenti, Wanda Nara aveva risposto a Mauro Icardi: "Mai ne ho fatto uso prima e tanto meno adesso". Lo scopo sarebbe quello di avere l'affido delle bambine: "E questo ti fa ancora più figlio di put…" aggiungendo: "In mille e una maniera hanno già espresso tutto il loro non voler vivere con voi né vederti". Torna poi sulla questione economica: "Non paghi da 10 mesi la quota degli alimenti né l'assistenza sanitaria ed è questione di giustizia". E concludendo: "Mi sono stancata che da quando ti ho lasciato mi accusi sempre di qualcosa di nuovo e che dici bugie per mettere in atto le tue minacce".