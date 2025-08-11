Icardi e le chat al veleno con Wanda Nara: "Quando fallirai verrai a implorare perdono"

Il magazine di gossip argentino Paparazzi ha pubblicato alcuni stralci di conversazione inediti tra il calciatore e la showgirl
La guerra tra Mauro Icardi e Wanda Nara è tutt'altro che finita. E un armistizio non è nemmeno all'orizzonte. Dopo lo sfogo social di pochi giorni fa in cui la showgirl accusava senza mezzi termini l'ex marito di volerle togliere le figlie in seguito alle pesanti insinuazioni del calciatore sull'uso che l'ex moglie avrebbe fatto di sostanze, arrivano adesso nuove chat al veleno del calciatore: "Quando tutto andrà in pezzi e fallirai come donna, come madre, come tutto, verrai a piangere e a implorare perdono", avrebbe scritto il calciatore del Galatasaray come rivela il magazine di gossip argentino Paparazzi.
Icardi è tornato quindi ad attaccare l'ex moglie come mostrerebbero i messaggi inviati a Wanda, che lo avrebbe incolpato di aver fallito nel tentativo di formare una famiglia indistruttibile con lui: "Fallimento?", risponde lui: "Non sei stata così brava negli ultimi 9 anni nemmeno tu", una frase che si conclude con due emoji di faccine che ridono a crepapelle.
La frase più aggressiva e brusca del calciatore contro l'ex moglie però è questa: "Quando tutto crolla, tu torni".
In un impeto di rabbia assoluta, Icardi "si è scatenato" attribuendosi il merito dei successi di Wanda, una delle donne più influenti – commercialmente parlando – dell'Argentina. "Sei quello che sei grazie a me. Ricorda sempre che ti ho messo prima di me", le scrive, definendola "una ragazza che non valeva due pesos".
Su tutte le furie contro Mauro Icardi Wanda Nara si è sfogata sui social contro l'ex marito: "Devi essere un bel figlio di put…, sapendo che la mamma delle tue figlie ha la leucemia (…) e insinui che abbia fatto uso di sostanze". La showgirl ha incolpato il calciatore di volerle togliere le figlie "per portarle a vivere con voi", riferendosi a Icardi e alla nuova compagna China Suarez. Continua con le accuse di non pagare il mantenimento per Francesca e Isabella, nonostante di recente pareva avessero trovato un accordo. Sulle accuse di far uso di sostanze stupefacenti, Wanda Nara aveva risposto a Mauro Icardi: "Mai ne ho fatto uso prima e tanto meno adesso". Lo scopo sarebbe quello di avere l'affido delle bambine: "E questo ti fa ancora più figlio di put…" aggiungendo: "In mille e una maniera hanno già espresso tutto il loro non voler vivere con voi né vederti". Torna poi sulla questione economica: "Non paghi da 10 mesi la quota degli alimenti né l'assistenza sanitaria ed è questione di giustizia". E concludendo: "Mi sono stancata che da quando ti ho lasciato mi accusi sempre di qualcosa di nuovo e che dici bugie per mettere in atto le tue minacce".
