Wanda Nara ha un nuovo fidanzato calciatore, ecco chi è

Ayrton Costa compirà 26 anni il 12 luglio e chissà che non sia quella l'occasione giusta per mostrarsi pubblicamente con Wanda Nara. Cresciuto calcisticamente nell’Independiente, ha giocato l’Anversa prima di tornare al Boca Juniors. Nel 2018 è stato coinvolto con il fratello in una rapina a Bernal: sono stati arrestati ma successivamente liberati poiché la refurtiva venne recuperata e loro non erano armati. Cinque anni dopo è stato scagionato. E' stato anche testimone in un caso di omicidio per il quale è imputato il fratello, ma non c'è nessuna accusa contro di lui.