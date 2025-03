Mauro Icardi, dopo aver confermato l’addio da Wanda Nara, ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe replicando alle accuse circolate sul suo conto. “È tutto ufficiale, e con la sentenza in mano! Ho voluto aspettare in silenzio qualche giorno per smascherare come sempre i mitomani. Come ho detto qualche settimana fa ‘il circo continua finché c'è chi applaude i clown’. Diversi clown sono caduti lungo la strada e la verità è venuta alla luce. Lotterò fino all’ultimo momento per togliere le maschere a tutti coloro che sono complici e fanno del male alle mie figlie. Come ho detto il primo giorno: contro tutti a testa alta per fare bene le cose. Che sia fatta giustizia” ha scritto Mauro Icardi in una serie di Storie.