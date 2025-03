L'11 marzo era prevista la prima udienza per il divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Lui, come da programma, ha raggiunto l'Italia (insieme a China Suarez) e si è recato all'appuntamento, ma la sua ex moglie non si è presentata. Lo riporta il programma argentino "LAM", che spiega che la showgirl abbia optato per un cambio di strategia. Avrebbe quindi avviato la procedura legale per cercare di ottenere un cambio di giurisdizione, cioè far spostare le udienze in Argentina.