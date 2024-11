Mauro Icardi ha chiesto il divorzio in Italia da Wanda Nara

Gli ultimi fatti hanno spinto "Mauro Icardi a chiedere il divorzio da Wanda Nara in Italia" scrive Vanity che spiega che il calciatore è assistito dall’avvocatessa Valeria De Vellis e dall’avvocato Raffaele Rigitano. La Nara dopo l’estate non è più tornata in Turchia e si è trasferita in Argentina con i figli, comprese le due bambine di 8 e 9 anni avute da Icardi. Mauro dopo un infortunio durante una partita in cui è uscito in barella è volato a Buenos Aires per rivedere Francesca e Isabella, che sono cittadine italiane. Nel Paese della ex coppia sarebbe scoppiata l’ennesima lite e Wanda ha denunciato Mauro per furto e violenza di genere.