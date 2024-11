Qualche giorno, fa Wanda Nara ha pubblicato e poi rimosso dai social un comunicato in cui annunciava ancora la fine della storia d’amore con Mauro Icardi. "La cultura maschilista è lontana da ciò che voglio per me e per le mie figlie. Sono separata e libera di stare con chi voglio e soprattutto con chi mi fa stare bene". Poi ha aggiunto: "I fan dovrebbero conoscere tutte le versioni e le situazioni per essere orgogliosi o meno del loro idolo. Mi occupo da sola dei miei figli da un punto di vista economico, lotto per cambiare casa e per recuperare gli animali domestici delle mie figlie che purtroppo sono tenuti in ostaggio, anche con minacce". E infine: “Non rimango in una relazione infelice solo per la foto di famiglia. Quando sono felice rimango, quando questo smette di accadere mi sembra la cosa più sincera seguire la mia strada”.