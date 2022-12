Wanda Nara bacia L-Gante: dimentica per sempre Mauro Icardi?

E' stato il programma tv "Socios del espectáculo" a mostrare per primo le immagini della coppia mentre di notte si bacia appassionatamente a bordo della vettura, dopo essere uscita insieme da un locale. I due hanno anche guardato insieme Argentina-Croazia, semifinale dei Mondiali in Qatar, e hanno condiviso gli scatti sui social. Lei di recente aveva smentito il flirt con il rapper e sembrava che stesse provando a rimettere insieme i cocci della relazione con Mauro Icardi: a questo punto sembra che le sue intenzioni siano nuovamente cambiate.

Baci focosi - Le immagini mostrate dal programma tv argentino "Socios del espectáculo" non lasciano spazio a dubbi. Wanda Nara e L-Gante si baciano appassionatamente in macchina: "Abbiamo la conferma dell'amore", commentano i conduttori. La coppia esce da un ristorante e sale in auto lasciandosi andare alla passione. Del loro flirt si era parlato già qualche mese fa. Lei aveva trascorso un periodo in Argentina e aveva mostrato un certo feeling con il rapper, si erano anche fotografati a letto insieme. La showgirl però ha spiegato a "Verissimo" che si trattava solo di qualche scatto di backstage di un videoclip che hanno girato in coppia. "Hanno fatto uno più uno ma non è vero", ha detto riferendosi ai giornali.



La partita insieme - Qaundo la nazionale di calcio Argentina ha battuto la Croazia durante la semifinale di Qatar 2022, Wanda Nara e L-Gante erano insieme davanti alla tv. Si sono fotografati in coppia, lui con la maglia albiceleste e vistose collane d'oro al collo e lei con un top scollatissimo che lasciava intravedere il décolleté. Un cuore a corredo dell'immagine e l'abbraccio in cui si stringono per lo scatto lascia intendere che tra loro il legame sia speciale.



In Argentina senza Mauro Icardi - Wanda Nara è in Argentina con i figli Benedicto, Valentino, Constantino, Francesca e Isabella ma senza Mauro Icardi. Ha festeggiato il 36esimo compleanno con un party spettacolare, ma il marito non era nella lista degli invitati. Durante il suo soggiorno nella sua terra natale, la showgirl ha fatto pace con il padre con cui non aveva rapporti da 8 anni. Per celebrare il momento ha postato su Instagram una serie di scatti con la famiglia riunita.



Verso una nuova vita - I soggiorni di Wanda Nara in Argentina si fanno sempre più lunghi e frequenti. Secondo l’emittente televisiva El Trece: "Lei non ha mai superato la vicenda Eugenia ‘China’ Suarez". Pare che stia progettando di tornare a vivere in Sud America, lontana dal calciatore, e mettere fine una volta per sempre a questo tira e molla. E pensare che a fine novembre, un viaggio alle Maldive aveva fatto pensare che tra loro fosse tornato il sereno.