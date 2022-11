Wanda Nara è incinta? I messaggini sibillini di Mauro Icardi

La “favolosa” storia di Wanda e Mauro

Per stare al passo di Wanda Nara e Mauro Icardi non bisogna perdersi nemmeno una puntata della loro storia “da favola Disney”, come la definisce l’attaccante che milita nella squadra di Istanbul. In poche settimane si sono lasciati, si sono ritrovati, hanno fatto una vacanza da sogno alle Maldive, sono in dolce attesa (forse), si preparano a festeggiare il Natale con l’ex di lei, Maxi Lopez, da cui la modella ha avuto i suoi primi tre figli maschi. La vita della coppia più innamorata e instabile del calcio è meglio di un reality show. Anzi Wanda Nara potrebbe fare pure quello.

Cicogna in volo?

Wanda Nara in dolce attesa del suo sesto figlio? Tutto è possibile. A guardare il suo fisico bombastico in bikini durante la vacanza a due con Mauro Icardi alle Maldive, non si notano curve sospette. Ma i messaggini del calciatore, quelli sì fanno ben sperare. Innanzitutto, la riconciliazione lampo è un po’ dubbia e potrebbe essere dovuta a una cicogna in volo che ha scombussolato i progetti professionali della sexy argentina (“Il vero motivo del divorzio è che voglio lavorare, Mauro Icardi mi vorrebbe a casa” aveva dichiarato). Poi ci sono le foto di coppia: innamorati e avvinghiati come se nulla fosse (ma Wanda Nara aveva appena detto di aver firmato le carte della separazione, cosa sarà cambiato?). Ma soprattutto spuntano i messaggi del bomber. Secondo il quotidiano argentino “Caracas”, i post della coppia lasciano poco spazio ai dubbi. Interpellato dai follower, Mauro Icardi ha condiviso gli screenshot delle conversazioni amorose con Wanda Nara.

Chi è G?

“Grazie per un altro bellissimo viaggio”, scrive lei accanto a una foto in cui lui le accarezza la pancia. “Il mio luogo preferito sei tu. Per avermi portato nel nostro paradiso, per il tuo amore e per occuparti sempre di me. Non dubitare mai di quanto ti amo. Non vedo l’ora di tornare con G“, continua aggiungendo l’emoji di un bambino. Ma chi è G? “Grazie a te Wanda per questo messaggio così bello – replica lui – Alla fine non sono così pazzo come mi hanno descritto per aver raccontato uno dei tuoi desideri. Presto torneremo con G”. G sarà il sesto figlio di Wanda?

A Natale tutti insieme con Maxi Lopez

Ma non bastano Wanda Nara e Mauro Icardi con le loro dichiarazioni social a colorare la storia d’amore della coppia. Ora anche Maxi Lopez dice la sua, gettando benzina sul fuoco. Dimenticati i rancori della separazione e la difficile intesa sulla gestione dei figli, Wanda e Maxi hanno ritrovato serenità e compromessi per crescere Benedicto, Constantino e Valentino Lopez. Anzi, la famiglia allargata ha raggiunto l’armonia perfetta. “I ragazzi stanno bene, sicuramente ci rivedremo a Natale. Verremo a Londra, quindi passeremo il Natale insieme” ha detto il calciatore che sta per diventare padre per la quarta volta. Lui e la compagna Daniela Christiansson sono in dolce attesa di una bambina. “Siamo molto felici, è la sua prima gravidanza, quindi ci stiamo divertendo. Per me è una novità che sia una bambina, Dani sta bene ed è serena” ha detto Maxi Lopez.

Wanda diventerà una gieffina?

Non basta la vita reale così complicata, Wanda Nara forse sarà protagonista anche di un’avventura da reality. Secondo i media sudamericani la modella potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello in Argentina. "Lei tornerà a Buenos Aires per le vacanze di Natale e si fermerà qualche settimana in più per il Gf", ha detto il cronista Gustavo Mendez. Ma non sarà con i figli e la famiglia allargata? Non resta che aspettare per vedere dove festeggerà il Capodanno Wanda Nara…