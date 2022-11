Wanda Nara e Mauro Icardi, la foto della reunion: “E' una favola Disney”

La vacanza alle Maldive

Wanda Nara, 35 anni, ha dichiarato sui social, in tv e nelle interviste l’addio ufficiale da Mauro Icardi, 29. “Abbiamo firmato le carte della separazione” ha detto la modella argentina, salvo poi prendere il volo con il suo (ex) marito per una bella vacanza di coppia alle Maldive. Sembrava tutto perduto, ma non per il calciatore del Galatasaray che ha sempre sperato in una riconciliazione e per questo le ha tentate tutte. E’ volato in Argentina per cercare di far pace con la moglie, quando lei era impegnata per lavoro. Ha riempito i social di dediche (e anche di offese: “Sei lo zimbello del mondo” le ha detto). Lei sembrava decisa a non sentir ragioni. Il motivo del divorzio non è nella mancanza d’amore, aveva spiegato, ma è da ricercare nella voglia di indipendenza di Wanda Nara. Lei vorrebbe lavorare, lui la sogna a casa a occuparsi della famiglia. Le posizioni parevano davvero inconciliabili. Invece, i dieci giorni trascorsi tra le palme, sulla spiaggia incontaminata tra bagni di sole e temporali folli, devono aver fatto cambiare idea a entrambi. E così eccoli fare rientro in Turchia insieme.

I selfie di coppia

Mauro Icardi posta un paio di foto in cui abbraccia la moglie e si mostra sul punto di baciarla, Wanda Nara tiene tra le mani il cellulare e scatta i selfie. A giudicare dalla location e dall’abbigliamento, le immagini sono state fatte proprio a inizio vacanza. Si vede che tra i due la pace era già nell’aria. Il calciatore che milita nella squadra turca di Istanbul scrive: “Non era la donna della mia vita, era la mia vita trasformata in una donna”. Poi ha aggiunto: “Le favole Disney hanno anche una seconda stagione. Ti amo Wanda Nara”. Più chiaro di così.

Gli impegni di lavoro

Terminate le vacanze, entrambi tornano al lavoro. Per Mauro Icardi ci sono gli impegni sul campo da calcio, ma per Wanda Nara ci sono tanti progetti. La modella argentina aveva detto di avere in ballo diverse proposte sia in Italia che nella sua terra natale. Sarà riuscita a convincere il marito che può far tutto? “Questo non significa trascurare i bambini: Mauro si allena due ore al giorno, il resto del tempo è a casa. Può aiutarmi lui, no?” aveva detto la showgirl in una recente intervista. Chissà se la “favola Disney” durerà. Wanda Nara è convinta di quel che vuole fare: “Per me l’indipendenza è fondamentale: è la via per la libertà… - ha detto – Ma so già che, se tornassimo insieme e tra due mesi gli accennassi una nuova proposta di lavoro, saremmo punto e a capo”.