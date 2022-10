Mauro Icardi vola da Wanda Nara con l'avvocato

Non è la prima volta che il calciatore si lascia andare ai colpi di testa amorosi, ma questa volta pare che la situazione sia particolarmente seria e il giocatore ha preso il volo insieme al suo avvocato per chiarire con la moglie. Non si sa se ci sia riuscito, ma fatto sta che ha saltato la partita contro l’Adana Demirspor di Vincenzo Montella.

Mauro Icardi lascia il Galatasaray

Non è la prima volta che succede, ma anche a Istanbul non è piaciuta la decisione di Mauro Icardi di prendere il volo e mollare la squadra per andare in Argentina a chiarire con la moglie Wanda Nara, che invece ha annunciato a tutto il mondo la sua separazione dal calciatore. Dopo l’allenamento, il giocatore è volato via e di conseguenza non è stato convocato per la partita successiva. I tifosi, impazienti di vedere i gol di Icardi in Turchia, sono rimasti a secco e anche un po’ sbalorditi. Pensavano a una decisione della società e si chiedevano il perché, invece, è stato Mauro Icardi a sparire per salvare il matrimonio.





In Argentina con l’avvocato

Anche nella crisi dell’ottobre dello scorso anno, Mauro Icardi aveva preso un aereo per raggiungere da Parigi a Milano la sua bella, dopo che lei aveva scoperto la tresca con Eugenia Suarez, detta China. Questa volta però, il calciatore argentino si è fatto accompagnare nel suo viaggio in Argentina dall’avvocato Ana Rosenfeld in veste di mediatrice nella "guerra" con Wanda . Del resto, la posizione di Wanda Nara appare quanto mai chiara: ha annunciato sui social la separazione dal marito senza mezzi termini.





I messaggi contraddittori di Mauro Icardi

Wanda Nara è stata chiara: dopo il messaggio sulla separazione non ha più parlato della sua vita amorosa. Più incerto invece Mauro Icardi: prima ha pubblicato una chat in cui definiva Wanda “tossica”, poi ha inviato un bacio diretto alla moglie, e ancora ha postato uno scatto ricordo dalle vacanze in Ruanda in cui la coppia è intenta in un focoso scambio d’amore e infine ha smesso di seguire la Nara. Certo che se è volato da lei per chiarire la situazione, forse il calciatore vuole riconquistarla e sta tentando diverse strade.





Tira e molla nella storia d’amore Nara-Icardi

La storia d’amore di Mauro Icardi e Wanda Nara è contrassegnata da continui colpi di testa e tira e molla. La crisi più grave l’autunno scorso quando, dopo che lei aveva scoperto una presunta liaison del calciatore con Eugenia Suarez, lo ha mollato di punto in bianco fuggendo da Parigi a Milano. Tra vari colpi di scena, alla fine lui era riuscito a farsi perdonare e insieme avevano ricominciato tra viaggi appassionati e vita familiare. Ma la crisi era sempre dietro l’angolo e si è tornato a parlare più volte: dal bacio in discoteca a Wanda da uno sconosciuto , alle presunte storie con la guardia del corpo fino all’annuncio a sorpresa. La famiglia Icardi-Nara si era da poche settimane trasferita a Istanbul - lui accolto a braccia aperte nel Galatasaray, lei accontentata in tutte le richieste economiche inerenti casa e scuole dei figli – quando è arrivato il comunicato unilaterale di addio. Chi la spunterà nella prossima… partita?