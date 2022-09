Mauro Icardi: "Wanda Nara è tossica" e poi le manda un bacio

o forse no? Dopo che lei ha annunciato la decisione di lasciare il marito, lui ha pubblicato su Instagram alcuni screenshot di una loro lite via WhatsApp. "Sei single, o dici di esserlo, ma sei tossica", le scrive il calciatore dopo le insistenti chiamate e le domande di lei. Salvo poi cancellare tutto e postare baci per la (ex) moglie dal loro appartamento milanese. Per la coppia il finale è ancora da scrivere...

Mauro Icardi su Instagram ha condiviso gli screenshot di una conversazione su WhatsApp con Wanda Nara. Lei lo chiama insistentemente in piena notte e lo bombarda di messaggi dall'Argentina, finché il giocatore non risponde. "Dove sei?" chiede lei "Perché invece che dormire con i bambini te ne vai in giro?" prosegue. "Sto solo e non devo darti spiegazioni, mi hai svegliato tu. Vuoi controllare la mia vita anche da separati?" la provoca Mauro. "Sei bugiardo. Da sposato e da single", "Siamo uguali" prosegue il botta e risposta. "Sei tossica", conclude l'attaccante del Galatasaray. Poi pubblica una domanda per i follower: "Sarà single o no?" chiede.

Leggi Anche Wanda Nara e Mauro Icardi si separano

Finale a sorpresa

Passano pochi minuti e la lite tra Mauro Icardi e Wanda Nara si conclude con un finale a sorpresa. Il calciatore condivide lo screenshot di una videochiamata in cui si vede lui felice nella cabina armadio del loro appartamento e lei, collegata dall'Argentina, con il sorriso sulle labbra. La lite sembra rientrata e tra loro pare essere tornata l'armonia: "Ti amo Toxi", scrive il calciatore. Poi cancella tutto, e dopo qualche ora posta un selfie in cui manda baci alla moglie, lasciando a bocca aperta i follower di Wanda Nara.

Leggi Anche Wanda Nara e Mauro Icardi a Istanbul, la nuova vita extralusso

Wanda Nara e Mauro Icardi: la separazione

Capire quale sia al momento il rapporto tra Mauro Icardi e Wanda Nara sembra essere più complicato che mai. Lei era sembrata decisa e ferma quando ha annunciato la separazione. Dopo il freddo comunicato social, in cui diceva che non avrebbe dato spiegazioni, aveva aggiunto: "L’ho fatto per la mia salute mentale". Lui, a parte una smentita pubblicata sui social e subito rimossa, ha preferito il silenzio, probabilmente nel tentativo di far tornare la moglie sui suoi passi. A giudicare dagli ultimi post, potrebbe esserci riuscito... anche se i capovolgimenti, ormai i follower lo sanno, con loro sono sempre dietro l'angolo.





Il Wanda-gate: la coppia a un passo dal divorzio