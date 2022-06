Wanda Nara in Tanzania con Mauro Icardi, la vacanza si fa hot

Wanda Nara e Mauro Icardi in vacanza in Africa

Leggi Anche Mauro Icardi in Ruanda fa la pipì con un gorilla

Distesa sul lettino, Wanda si lascia baciare dal sole e mostra ai follower scorci paradisiaci sul suo corpo e i segni lasciati dal costume sulla pelle bruciata dal sole. Dietro l'obiettivo c'è Mauro, che non stacca gli occhi dalla moglie. La fiamma tra loro è più ardente che mai e lei ammicca alludendo ai loro momenti di intimità: "Viaggiare con un fotografo che ti sveglia a baci e foto" scrive postando scatti mozzafiato.

Wanda e Mauro hanno lasciato i figli a casa e sono partiti per un viaggio in Africa da soli. Prima hanno fatto tappa in Ruanda, dove hanno avuto anche un incontro ravvicinato con un gorilla. La seconda tappa è stata in Kenya, nella riserva naturale Masai Mara dove si sono concessi un bellissimo safari. Poi la Tanzania per un po' di relax al amre: dopo tante avventure emozionanti, è il momento di crogiolarsi al sole.