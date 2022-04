Wanda-gate, parla la guardia del corpo della Nara: "Noi due in ascensore…"

I tradimenti reciproci, veri o presunti, di Wanda Nara e Mauro Icardi tornano ad alimentare il gossip e, se in passato era il calciatore a essere accusato di infedeltà, stavolta è sua moglie a essere ritenuta "colpevole". I bene informati parlano di un flirt con il suo ex bodyguard Augustin "Longa" Longueira , e lui stesso decide di dare la sua versione dei fatti in tv.

Il tradimento c'è stato o no? Longueira è intervenuto durante la trasmissione televisiva argentina "Socios del espectaculo", dove ha confermato di provare interesse per la moglie del calciatore del Paris Saint Germain. "Wanda è una donna molto attraente e confesso che mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di diverso con lei" ha confessato, lasciando intendere che non è mai successo tra loro nulla di proibito. Anche se: "Le due volte che siamo stati soli, in particolare in ascensore, sono stati minuti lunghissimi...".

Solo attrazione, chissà se reciproca, tra la Nara e la sua ex guardia del corpo. Che però è stata licenziata in tronco da Icardi, pazzo di gelosia (si vocifera) dopo aver trovato messaggi spinti da parte di Augustin all'indirizzo di sua moglie. Pare anche che quest'ultimo volerà presto a Parigi con il preciso intento di incontrare la showgirl. Il finale della storia forse è ancora da scrivere.

