Mauro Icardi via dai social, nuova lite con Wanda Nara? Lei pubblica le foto dal safari

“Spiacenti, questa pagina non è disponibile” è il messaggio che ha creato il caos tra i fan. Subito i follower hanno pensato che Mauro Icardi fosse nuovamente in rotta con Wanda Nara. Dai due nessuna conferma ufficiale, ma lei non mostra alcun segnale di rottura. Anzi, pubblica le foto di un safari di famiglia. Ma del resto, anche nei mesi scorsi, in periodo di profonda crisi, lui si era repentinamente tolto dai social, mentre lei aveva reagito postando senza sosta come se nulla fosse, salvo poi lanciare frecciatine neanche troppo velate nelle Storie.

Intanto da tempo Wanda ha sostituito il suo cognome da nubile a quello del marito nell’indirizzo del profilo. Ha spiegato che la ragione era pubblicitaria per il lancio della sua linea di costumi, sarà... Restano le foto di famiglia e le immagini di coppia.

“Se siamo dove siamo è perché ognuno di noi lo desidera” aveva detto Wanda spiegando il precedente perdono nei confronti di Mauro, accusato di aver perso la testa per un’altra donna. Chissà questa volta cosa sarà successo e se la mossa di Icardi è per una questione di cuore o no…

