Wanda Nara sempre più caliente sui social sfoggia il lato B per Mauro Icardi

Ormai la crisi con il marito Mauro Icardi sembra lontana. Wanda Nara e il campione sono sempre insieme tra un viaggio e un altro e sui social documentano tutto. Wanda posta foto sempre più calienti in cui mostra il lato B, in piscina come in giardino. E Mauro sembra gradire. Così come i follower che fanno piovere like e commenti.