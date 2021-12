Wanda Nara sex-bomb in Argentina tra costumi e cocktail

Un Natale caliente per gli Icardi in Argentina. Dopo un autunno scoppiettante fatto di colpi di scena (dai presunti tradimenti agli addii passando per account cancellati, cognomi spariti e post eliminati), la coppia Wanda Nara e Mauro Icardi si prepara a trascorre le feste a suon di costumi e cocktail. La modella è già volata al caldo e sui social mostra le sue curve bombastiche sotto il sole mentre sorseggia e brinda alla faccia del marito che ancora è impegnato con il Psg.

Wanda Nara è arrivata in Sudamerica già da qualche giorno. Ha inaugurato un negozio della sua linea in un centro commerciale (accolta come una star tra centinaia di persone) e ha dato sfoggio della sua bellezza prorompente in costume da bagno nella piscina di casa. Inquadrature piccanti sul fondoschiena, décolleté sempre in primo piano e l’abilità nel preparare i cocktail hanno conquistato i follower.

E se Wanda ha iniziato le vacanze di Natale, Mauro sta contando le ore che lo sperano dalla sua famiglia. In un’intervista rilasciata a Ciudad, la Nara ha detto: “Mauro sta ultimando i suoi impegni con il Paris Saint Germain e poi ci raggiungerà. Il 22 giocherà la sua ultima partita, poi verrà qui con noi”. Intanto in un programma tv argentino il presentatore Rodrigo Lussich si lascia andare alle illazioni e dice che il body guard della Nara le sta sempre più addosso. Icardi da Parigi non vede l’ora di prendere il volo e raggiungere la moglie…

