Wanda Nara, prove (social) di normalità e un messaggio in codice per Maurito

Una ripresa di Wanda inquadra infatti Icardi e la bimba intenti nei compiti. Ma dopo pochi secondi la camera si alza a inquadrare ciò che è presente sul caminetto alle loro spalle, dove campeggiano oltre figure equestri, diversi frustini e delle piccole corna di cervo. Qualche riferimento alla colpa di Maurito e a una dolorosa espiazione?





Intanto qualche giorno fa, in un'intervista rilasciata a Parigi a un'emittente argentina, Wanda Nara ha ricostruito i retroscena dello scandalo amoroso che stava per mandare a monte il matrimonio con Mauro Icardi: dall'iniziale scoperta dello scambio di messaggi con China Suarez alle tumultuose reazioni successive. "Stavo parlando con la ragazza che organizza per noi le feste a Parigi e mi sono messa a cercare una foto sul telefono di Mauro. Così ho trovato una conversazione con una donna famosa. Ho deciso di parlarne pur sapendo che sarebbe stato di dominio pubblico", ha raccontato. Poi la mossa di cui si è pentita, la prima Instagram story che ha fatto il giro del web e da cui ha preso il via il gossip più infuocato degli ultimi mesi. Ma poi ha soprattutto confermato la decisione di perdonare Icardi: "Ora mi fido ciecamente di Mauro, potrei riempire questa stanza con duecento donne e starei tranquilla. Se non mi fidassi, non potrei continuare la storia con lui".





