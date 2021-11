Tra Wanda Nara e Mauro Icardi brucia il fuoco della passione

“Io e te, la mia frase preferita” scrivono entrambi nella didascalia dell’immagine che li ritrae come due modelli in posa per il fotografo. Sguardi intriganti e pose seducenti, appassionate, ma chissà se tra le mura di casa Wanda Nara avrà perdonato le distrazioni di Mauro e se il calciatore sarà riuscito davvero a riconquistare il cuore della sua manager.

La telenovela che ha appassionato i fan si chiude con un lieto fine ma anche con una ritrovata passione che avvolge i protagonisti in un post carico di eros. Gli scatti degli ultimi giorni parigini sono tutti affidati alle sapienti mani di un fotografo. Basta selfie in bagno, l’inquadratura è perfetta proprio come in uno spot. Cos’avrà in mente Wanda Nara?



