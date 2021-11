Wanda Nara e Mauro Icardi insieme a Dubai: a che gioco stanno giocando?

Si lasciano, si riprendono, litigano e fanno pace... tra Mauro Icardi e Wanda Nara è una continua montagna russa di emozioni. Le ultimi indiscrezioni riguardo ai presunti tradimenti del calciatore sembrano non aver fatto breccia nella serenità ritrovata, visto che la coppia è volata insieme a Dubai. Ma si tratta davvero di una romantica fuga d'amore o al contrario è un estremo tentativo di giocarsi il tutto per tutto?

Leggi Anche Mauro Icardi trema, ora spuntano anche i video della trans Guendalina Rodriguez

Wanda ritrova la voglia di sedurre e ammaliare, posando per i follower con il décolleté strabordante in primo piano. Mauro invece preferisce i filmati di coppia, abbracciato a sua moglie mentre la bacia teneramente il collo. "Da Dubai con amore", scrive a commento del video per sottolineare come la crisi sia rientrata. A vederli così sembrano tornati quelli di una volta, ma non è tutto oro quello che luccica...

Leggi Anche Telenovela Icardi: Mauro torna a Milano per far felice Wanda Nara

A ridosso della partenza per gli Emirati Arabi, la Nara e Icardi sarebbero stati avvistati a cena insieme in un noto ristorante milanese e l'atmosfera sembrava tutt'altro che serena. Sono stati sentiti discutere animatamente, con lei che diceva: "Lo farai di nuovo" e lui che assicurava: "Ti giuro di no". Poi la partenza insieme per la meta esotica, alla ricerca di un po' di serenità. La troveranno?

Potrebbe interessarti anche: