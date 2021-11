Telenovela Icardi: Mauro torna a Milano per far felice Wanda Nara

E’ davvero un’altalena di sentimenti e di emozioni quella che attraversa casa Icardi. Quando tutto pareva risolto (lui che ha chiesto perdono a lei e lei che ha messo nel cassetto le carte del divorzio), ennesimo colpo di scena: la Nara parte per Milano e Mauro resta in Francia. La lontananza dura poco e sui social della coppia si geolocalizzano insieme nel capoluogo lombardo. Che l’Italia con il suo fascino e romanticismo sia riuscita a ricucire gli strappi tra Wanda e Mauro?

Lo avevano detto subito i media argentini che si sarebbe trattato di un Wanda-gate. L’affare Icardi non smette di riempire le pagine del gossip e la manager e il calciatore pare non vogliano saperne di lavare i panni sporchi in casa. Quando tutto sembrava risolto con tanto di reciproche dichiarazioni d’amore, pronti a ripartire più affiatati e innamorati che mai, un nuovo colpo di coda.

Wanda pubblica una foto del suo ex Maxi Lopez e il gesto viene interpretato come una ripicca nei confronti di Mauro. In questi anni la Nara non ha mai appoggiato Lopez, anzi tra i due lo scontro era stato forte soprattutto per la condivisione dei figli. Ora la dichiarazione di pace e di affetto verso Maxi pare proprio una sfida verso Icardi.

La Nara ha ripreso il volo per Milano e del marito non si vedono tracce. Fino al fine settimana. Lui gioca con Il Psg, ma poi eccolo nelle Storie e nei post al fianco di Wanda. In uno scatto in aereo ci sono anche le figlie della coppia, Francesca e Isabella. Lui si geotagga a Milano. Insomma, la famigliola si è riunita in Italia. Il calciatore è tornato nel Belpaese per amore di Wanda. Per ora.

