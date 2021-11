Wanda è fuggita di nuovo a Milano, Icardi è sparito (dai social)

L’Italia è il suo buen retiro. In estate e durante le vacanze, la famiglia Icardi si rifugiava nel Belpaese dividendosi tra la metropoli milanese e la dimora sul lago di Como. Appena può Wanda si prende una pausa nel capoluogo lombardo per concedersi massaggi, colloqui di lavoro, shopping. Ma all’ombra della Madonnina la moglie del calciatore si nasconde anche quando è in cerca di serenità lontano dalla villa francese. Ai primi segnali di crisi con Mauro, è salita sull’aereo e si è rintanata nel suo appartamento meneghino. Poi è tornato a splendere il sole su Parigi e ha ripreso il volo per correre tra le braccia del marito.

Ora però Icardi è improvvisamente e senza motivo scomparso dai social. Se in tempo di maretta con Wanda aveva cancellato tutti i follower lasciando le sue attenzioni solo per la Nara e poi quando le acque si sono calmate ha aggiunto la sua squadra, adesso si è letteralmente cancellato lasciando il vuoto in Rete. In compenso la moglie riempie il web con uno shooting particolarmente piccante e – guarda caso – si trova a Milano. Nuove nuvole sulla coppia?

