Wanda-gate, la Suarez e la Nara si sfidano sui social e… spunta anche Ramazzotti

Come in una soap, continuano a rincorrersi nuove puntate della storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo i giorni di tensione, rottura e messaggi incrociati, sembra che tra i due sia scoppiata la pace. Almeno stando al profilo social dell'attaccante del Psg. Maurito, dopo le dichiarazioni di amore infinito per la moglie, ha postato un'immagine che immortala la coppia in un momento intimo, a letto seminudi di notte. E non solo. Ha aggiunto una foto nelle storie di Instagram con la mano di lei sopra la mano di lui: una colazione per due piena d'affetto a Parigi. La quiete familiare è stata davvero ritrovata? Per il momento né conferme, né smentite da Wanda, che sui social continua a tacere...

Leggi Anche Wanda Nara e Mauro Icardi provano a far pace, lui detta le condizioni

LA MANO DI WANDA NEGLI SLIP DI MAURO

"Quando sei in modalità single su IG però la notte vieni a chiedere scusa? Come siamo messi Wanda? Non mi risulta chiaro" scrive Mauro Icardi postando la storia (poi tolta) che lo ritrae a letto con la moglie. E poi ancora un'altra immagine nel profilo del calciatore con la sua mano intrecciata a quella della Nara: "Facendo colazione con amore Wanda".

LA SFIDA SOCIAL TRA CHINA E WANDA

“Mi è caduto un idolo, aspetta Wanda” cinguetta la Suarez postando il suo outfit, in cui appare più bella che mai. In questi giorni la modella che avrebbe fatto perdere la testa a Mauro rischiando di mettere ko il rapporto con la moglie si è scatenata in foto e video in cui si mostra in tutto il suo sex appeal. Poche ore prima la Nara aveva postato una serie di Storie in cui indossava lo stesso colore della Suarez. “Muoviti luce verde" (che sarebbe il nome spagnolo di "Un due tre stella”) aveva scritto la Nara e la stessa luce pare aver illuminato anche la sua rivale. Chi abbia copiato chi è un bel mistero visto che i fan di China sostengono che quel colore sia tra i preferiti della modella. Fatto sta che Icardi per il momento si concentra su un altro verde, quello del tappeto erboso durante le partite con il Psg. “Una da solo non fa poi così male” scrive postando una foto solo soletto con la maglia della squadra. Come dargli torto?

Leggi Anche Mauro Icardi chiede perdono social a Wanda Nara

Leggi Anche Mauro Icardi pedinato, Wanda Nara ha scoperto una chat con la Suarez

WANDA-GATE, C’E’ POSTO ANCHE PER EROS RAMAZZOTTI

E nella vicenda che tiene incollati alla tv milioni di argentini spunta anche Eros Ramazzotti. Nel corso della trasmissione "Los Angeles Morning" la conduttrice ha affermato che in tanti stanno scrivendo alla Nara. E proprio il cantante italiano avrebbe espresso il suo dispiacere per la vicenda. “Tra tutti i corteggiatori è un buon partito, Icardi è arrabbiato e geloso" avrebbe detto in tv scatenando il gossip.

Leggi Anche Rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi: ecco per chi avrebbe perso la testa il calciatore

Mauro Icardi smentisce la rottura da Wanda: foto social insieme 1 di 23 2 di 23 Tgcom24 3 di 23 Instagram 4 di 23 Instagram 5 di 23 Instagram 6 di 23 Instagram 7 di 23 Instagram 8 di 23 Instagram 9 di 23 Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 Instagram 20 di 23 Instagram 21 di 23 Instagram 22 di 23 Instagram 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: