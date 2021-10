Mauro Icardi chiede perdono social a Wanda Nara

Mauro Icardi non scende in campo con il Psg perché troppo scosso dalla crisi con Wanda Nara, ma si butta nei social per chiedere scusa alla sua procace bionda per averla ferita. Ammette insomma il tradimento? Lui scrive: “Grazie amore mio per continuare a fidarti di questa bellissima famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci solo quando hai il perdono per coloro che ferisci”. Lei non reagisce.