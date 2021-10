Mauro Icardi smentisce la rottura da Wanda: foto social insieme

E’ tornato il sereno in casa Icardi? Dopo le voci di rottura e una storia social di Wanda (poi rimossa) che alludeva a un tradimento, Mauro Icardi posta un paio di foto della moglie e le augura buona festa della mamma. Nelle Storie si immortala con la procace argentina a Milano tra coccole e cuoricini. Riappacificazione in corso? Intanto però la Nara non ha rimesso le foto cancellate dal suo profilo che la ritraevano con il calciatore. Di Maurito sono sparite tutte le tracce. Per ora.

E’ stato un fulmine a ciel sereno la separazione tra Wanda e Mauro. Per la verità la coppia da tempo non postava più cuori e dichiarazioni social. Eppure, quel messaggio senza mezzi termini in cui alludeva a un tradimento da parte del marito è stato come una freccia scagliata a tutta velocità. La manager ha fatto sparire in men che non si dica le foto che la ritraevano con Icardi e lo ha eliminato dai follower.

Leggi Anche Rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi: ecco per chi avrebbe perso la testa il calciatore

Dall’Argentina sono arrivate le indiscrezioni su una presunta liaison tra Icardi e la star tv Eugenia Suarez, amica della coppia. Alle voci ha replicato lo stesso Icardi che ha prima postato foto della moglie per augurarle una buona festa della mamma (in Argentina si festeggia a ottobre) e poi nelle Storie ha mostrato di essere con lei, l’uno tra le braccia dell’altra con tanto di cuoricini. Pare che lui abbia ottenuto “un’esenzione dagli allenamenti” per motivi famigliari e sia volato a Milano da Wanda. Lei si sarebbe rifugiata in Italia con i figli per sfuggire ai gossip. Tornerà davvero la pace nella grande famiglia Nara-Icardi?

Leggi Anche Wanda Nara allarga la famiglia ma chiede aiuto per il suo cucciolo

Eugenia Suarez, una bellezza da far perdere la testa... a Mauro Icardi Instagram 1 di 9 Instagram 2 di 9 Instagram 3 di 9 Instagram 4 di 9 Instagram 5 di 9 Instagram 6 di 9 Instagram 7 di 9 Instagram 8 di 9 Instagram 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: