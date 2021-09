Wanda Nara allarga la famiglia ma chiede aiuto per il suo cucciolo Tgcom24 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 3 di 26 Instagram 4 di 26 Instagram 5 di 26 Instagram 6 di 26 Instagram 7 di 26 Instagram 8 di 26 Instagram 9 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Instagram 12 di 26 Instagram 13 di 26 Instagram 14 di 26 Instagram 15 di 26 Instagram 16 di 26 Instagram 17 di 26 Instagram 18 di 26 Instagram 19 di 26 Instagram 20 di 26 Instagram 21 di 26 Instagram 22 di 26 Instagram 23 di 26 Instagram 24 di 26 Instagram 25 di 26 Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Benvenuta in famiglia! Aiutatemi a trovare un nome per lei”. Wanda Nara posa con il suo nuovo cucciolo. Si tratta di un cagnolino tutto pelo che la moglie dell’attaccante Mauro Icardi tiene in una mano mentre posa per un selfie davanti allo specchio nella sua casa parigina. Non bastavano 5 figli, tre maschi avuti da Maxi Lopez e 2 femmine avute da Maurito, e 4 cani per riempire la vita della sexy argentina. Ora la manager tutta curve dovrà distribuire le sue coccole anche alla new entry.