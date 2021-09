Fondoschiena in bella vista, indovina la wag a bordo piscina

Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Da quando vive a Parigi, non manca di tornare in Italia e postare scorci di Milano o Como dove ha un appartamento di lusso e una villa delle vacanze. Dalla capitale francese adora scattarsi selfie intriganti e spesso sceglie la sua piscina olimpionica e casalinga come sfondo per le sue foto hot. In bikini con il lato B in bella vista e angoli di seno che sbucano dai costumi è pazzesca. Ecco le nuove immagini di Wanda Nara più sexy che mai.