Rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi: ecco per chi avrebbe perso la testa il calciatore

Tra veleni e tradimenti, Wanda Nara e Mauro Icardi si sarebbero lasciati. La bomba è esplosa all'improvviso in una storia su Instagram della showgirl e procuratrice: "Hai rovinato una famiglia per una tro***". Questo l'inequivocabile attacco al marito, diretto e senza pochi giri di parole. E non solo, Wanda avrebbe anche confermato ai media argentini di essersi separata. E intanto il tam tam mediatico indica l'amica della coppia Eugenia Saurez come la nuova fiamma del calciatore del Psg.