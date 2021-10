Icardi-Nara, la Suarez: “Credevo fossero separati. Lui mi ha ingannata”

Pare che in Argentina stia diventando un caso nazionale il “Wanda-gate”. Nella vicenda che vede coinvolto il calciatore Mauro Icardi e la moglie, ora la parola passa a Eugenia Suarez, che conferma il tradimento. "Non ho iniziato, incoraggiato o causato io questa situazione - scrive su Instagram - Ho sempre creduto che fossero separati". La modella argentina non si è comportata da rovina-famiglie ma è stato Icardi ad ingannarla, secondo la versione che fornisce lei sui social. Wanda replica: “Della mia famiglia mi prendo cura io, delle pu…ne, la vita stessa…”.

Eugenia, detta “China” Suarez a fare il capro espiatorio non ci sta e spiega: “Sembra che sia più credibile per questa società, sapendo come si comportano sempre, che io sono la cattiva, quella che inganna e non la vittima. Lo faccio per me e per le altre donne che sono sempre state usate e giudicate. Sono una donna che non ha più paura di affermare il suo diritto a vivere libera dai pregiudizi". E continua: “Mi sono rapportata con uomini alle cui parole ho sempre creduto quando dicevano di essere separati o che si stavano separando e che non c'erano conflitti. Sento questa situazione come se fosse un deja-vu infernale, quindi devo pagare con la mia reputazione questioni relative alla sfera personale di qualsiasi donna... E sembra anche che sia più facile per una donna incolparmi, per scaricare le colpe”.

E mentre Icardi non segue più nessuno sui social se non la moglie Wanda, la Nara manda un altro messaggio non velato alla Suarez. Nelle Storie pubblica un collage di foto felici degli ultimi tre mesi insieme al calciatore e scrive: “Della mia famiglia mi prendo cura io, delle pu…ne, la vita stessa…”.

