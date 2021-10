Wanda Nara e Mauro Icardi, divorzio lampo: in 15 giorni addio e riappacificazione

Leggi Anche Wanda Nara e Mauro Icardi provano a far pace, lui detta le condizioni

Se state pensando che la Nara e il giocatore del Psg fossero in crisi da tempo, forse siete sulla strada sbagliata. Ripercorrendo i social degli amici (sì perché Wanda ha fatto sparire le foto col marito presa da un raptus di rabbia quando ha scoperto il tradimento), risulta che i due fossero a un evento parigino lo scorso 6 ottobre, immortalati felici e sorridenti insieme. Idem il 10 ottobre sotto la Tour Eiffel.

Inutile dire che due e tre settimane prima erano stati fotografati a cena, al cinema, insieme agli amici, sempre con un bel sorriso sulle labbra. Forse celavano il malcontento reciproco? A giudicare dal carattere fumantino che hanno dimostrato in questi giorni, difficile pensare che fossero in crisi e fingessero serenità.

E allora se la bomba in casa Icardi è scoppiata dopo il 10 ottobre, in pochi giorni Wanda è andata dall’avvocato per il divorzio, ha fatto firmare le carte a Mauro con tutte le sue condizioni e poi ha fatto pace con il marito. In due settimane la crisi si è risolta, la passione è tornata a bruciare e Wanda e Mauro sono tornati felici come e più di prima.

Un post chiude la vicenda e parla chiaro: “Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto eravamo bravi e quanto eravamo felici. Da quello che è successo, sono rimasta molto ferita. Ogni giorno chiedevo a Mauro il divorzio. Quando si è reso conto che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così, che se separarci era l'unico modo per porre fine a tanto dolore, allora dovevamo farlo. Siamo andati dall'avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l'accordo. Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: "Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice". E lì ho capito una cosa: che avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicura che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia. L'importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di 8 anni, ma con la nostra anima stanca di piangere, ci siamo scelti liberamente di nuovo. Ti voglio bene Mauro Icardi”. The end?

