Wanda Nara e Mauro Icardi fanno festa, party in famiglia per i 5 anni di Isabella

In casa Icardi-Nara è tornata l'armonia, e il quinto compleanno di Isabella è l'occasione giusta per festeggiare da famiglia finalmente riunita. L'appartamento parigino si è trasformato per l'occasione in un ranch dei cowboy con allestimenti a tema ma sulle tinte del rosa e Mauro e Wanda ce l'hanno messa tutta per regalare alla loro piccina una giornata speciale.