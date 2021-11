Wanda e Icardi di nuovo ai ferri corti: spunta il video hot della Suarez

Il lieto fine sembrava già scritto, invece un nuovo colpo di scena riapre la "telenovela" di Wanda Nara e Mauro Icardi . Dopo la riconciliazione arriva un nuovo terremoto, e la coppia è ancora ai ferri corti. "Sono sola, voglio stare bene, voglio continuare a lavorare e non voglio saperne più di niente", avrebbe scritto la showgirl alla giornalista argentina Yanina Latorre . Il motivo? Un video hot di China Suarez sul telefono del calciatore, ma non solo.

Dopo le foto di famiglia e le parole appassionate che Wanda e Mauro si sono scambiati pubblicamente, lei è improvvisamente tornata sola a Milano e lui sparito dai social. Subito gli appassionati di gossip hanno drizzato le antenne. Nuova crisi? Pare proprio di sì. La Nara avrebbe trovato un video a luci rosse inviato dalla Suarez a suo marito (e ad altri giocatori della Nazionale Argentina), in cui praticava autoerotismo. "Non voglio saperne più niente" avrebbe tagliato corto la showgirl in un messaggio alla sua amica giornalista, che ha raccontato l'episodio durante il programma tv "Los Angeles de la Mañana".

A quanto pare, Icardi avrebbe chiuso l'account Instagram dopo aver riallacciato i rapporti con la Suarez, con cui si sente assiduamente su Telegram. La Nara questo non lo può sopportare, tanto più che sono spuntati i nomi di altre donne con cui Maurito avrebbe avuto un flirt. Una è Guendalina Rodriguez, modella che ha accusato il bomber del Psg di averle mandato messaggi compromettenti anche negli ultimi giorni. E poi Rocio Guirao Diaz a cui il calciatore pare si sia avvicinato pericolosamente prima che scoppiasse lo scandalo con la Suarez. Stavolta le scuse pubbliche potrebbero non essere sufficienti per far tornare Wanda sui suoi passi...

