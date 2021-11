Mauro Icardi trema, ora spuntano anche i video della trans Guendalina Rodriguez

Altro che pace milanese! Le belle foto della famiglia Icardi ricomposta sono durate poco e tra Wanda Nara e Maurito sono volati gli stracci. Anche in Italia, dove la coppia si era ritrovata per riappacificarsi, hanno litigato. E ora spunta la trans Guendalina Rodriguez che tra chat, cinguettii e illazioni torna alla carica: da tempo afferma di avere una relazione clandestina con l’attaccante del Psg. Saranno solo voci di spogliatoio?

“Ora metto i video che ha avuto problemi con diverse donne a letto, sia con Wanda Nara che China Suarez” scrive sui social Guendalina Rodriguez che da tempo va ripetendo di avere una relazione con Icardi. La donna minaccia di mettere foto, video e chat e in passato aveva affermato che il calciatore è un uomo molto passionale. Ma Wanda la smentisce dicendo che sta facendo fotomontaggi. Non basta a calmare le acque.

Del resto, ci mancava solo la Rodriguez nel complicato Wanda-gate che tiene banco non solo in Argentina. Pare che la settimana prossima la Nara sia attesa per un’intervista davanti alle telecamere e chissà cosa dirà. Intanto è chiaro che la riappacificazione tra Icardi e la moglie non solo non c’è stata, ma di giorno in giorno spuntano particolari sempre più piccanti.

E c’è già chi fa i conti in tasca al calciatore, la cui manager è proprio Wanda, che è anche proprietaria al 100% della società che possiede il marchio “MI9” di Icardi e “Wan Collection” (linea d’abbigliamento e cosmetici). Tra aziende, auto (7 quelle di lusso nel garage di famiglia) e case (5 di cui due appartamenti a Milano e una villa sul lago di Como) si stima un patrimonio da 60 milioni di euro.

