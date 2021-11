Mauro Icardi ha dormito con Eugenia Suarez in hotel, il cognato l'ha coperto: le nuove indiscrezioni sul Wanda-gate

Non accennano a spegnersi i riflettori sull'intricata vicenda di amore e tradimenti con protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi . Non passa giorno in cui non vengano alla luce ulteriori dettagli, sempre più piccanti. Stavolta pare che il calciatore abbia passato una notte in hotel insieme a Eugenia Surez , coperto dal cognato J akob von Plessen . Ma la China ha rassicurato Wanda: "Tra noi solo baci".

Leggi Anche Telenovela Icardi: Mauro torna a Milano per far felice Wanda Nara

La vicenda è stata ricostruita nel dettaglio dal programma tv argentino "Los angeles de la manana" e dalla giornalista Yanina Latorre, per altro amica della Nara. Messo alle strette, Icardi avrebbe confermato i suoi incontri clandestini con la Suarez: " Il giorno in cui si è incontrato con la China ha prenotato la stanza a nome del giocatore di polo Facundo Llorente", ha detto la conduttrice citando il calciatore. E poi il colpo di scena: a coprirlo è stato il cognato Jakob von Plessen (fidanzato di Zaira Nara, sorella di Wanda), dormendo in macchina per fornirgli un alibi.

Leggi Anche Wanda e Icardi di nuovo ai ferri corti: spunta il video hot della Suarez



E' venuto fuori anche che Mauro avesse la febbre quella notte, e con Wanda si è giustificato dicendo di essere andato all'hotel solo per non piantare in asso la China. A sua moglie ha garantito di non essersi spinto oltre qualche bacio, solo per non deludere Eugenia.

La Nara ha scoperto tutto controllando il cellulare di Icardi, ma a quanto pare ha cercato conferme anche dalla Suarez. L'ha chiamata al telefono chiedendo spiegazioni e la modella ha replicato: "La verità è questa, ero con tuo marito, ma stai tranquilla che ci sono stati solo baci. Abbiamo provato in un modo, poi in un altro, ma Mauro non ci è riuscito".

Potrebbe interessarti anche: