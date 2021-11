Wanda Nara e Mauro Icardi rientrano da Dubai: tutte le foto di 4 giorni d'amore

Cosa ci stanno raccontando Wanda Nara e Mauro Icardi? La telenovela continua a suon di colpi di scena. Quando ormai tutto sembrava perduto, rieccoli di nuovi insieme avvinghiati a Dubai come se nulla fosse. Il calciatore per primo posta gli scatti con la moglie, stretto al suo petto come un koala. La manager resiste ma alla fine pubblica una foto con Maurito che le cinge il collo e scrive: “Dopo 4 giorni indimenticabili torniamo a casa”.

Che il paradiso degli Emirati Arabi sia riuscito davvero a calmare le acque in casa Icardi? Dopo tira e molla, carte di divorzio che compaiono e scompaiono, apparizioni e sparizioni social, Wanda e Mauro hanno davvero fatto pace? Sicuramente hanno trascorso un lungo weekend al mare, dove lei ha sfoggiato le sue curve bombastiche sulla spiaggia e lui non ha avuto occhi che per la sua dolce metà. Senza figli e senza impegni di lavoro, la coppia si sarà chiarita, riappacificata, spiegata. E ora possono tornare a Parigi più carichi che mai dai loro 5 cuccioli che li aspettano impazienti.



Nei quattro giorni trascorsi a Dubai la coppia ha avuto di che rilassarsi. Camera d’hotel dedicata ai festeggiamenti con palloncini rosso fuoco che svolazzavano sul soffitto, calici di bollicine, biglietti, regali e cornici con le foto di coppia e di famiglia. Non mancava nulla per rendere il soggiorno negli Emirati una vera pace dei sensi. A scatenare le fantasie dei follower ci ha pensato la Nara con i suoi scatti dalla spiaggia, con curve provocanti in bella vista e pose audaci. L’album dalla città dei sogni e del lusso è tutto da sfogliare…

