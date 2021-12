Vacanze di Natale da vip: gli Icardi in Argentina, i Ronaldo al Polo Nord

E così se lo scorso anno la Rodriguez sfrecciava a tutta velocità sulla coltre bianca a bordo di moto da neve aggrappata a CR7, per il Natale 2021 ha preferito vestire solo i panni della mamma romantica affidandosi alle coccole di Babbo Natale. Per la modella e i suoi figli una bella esperienza nel circolo polare artico tra le renne da nutrire e la tundra da attraversare. Intanto Cristiano è rimasto a giocare in Inghilterra sotto i fiocchi di neve.



Altro clima per la vacanza della Nara con i bambini. La modella argentina ha salutato Parigi ed è volata nella sua terra per trascorrere le festività. I figli armati di tanti bagagli hanno salutato la Francia alla volta dell’Argentina dove ad aspettarli ci sono nonni e zii. Per Mauro Icardi, dopo la festa di compleanno della moglie, è il momento di occuparsi degli impegni calcistici. Poi c’è da scommettere che raggiungerà in fretta la famiglia.

Leggi Anche In casa di Diletta Leotta è già tutto pronto per Natale

Tutto pronto per il Natale alla Casa Bianca Tgcom24 1 di 41 IPA 2 di 41 IPA 3 di 41 IPA 4 di 41 IPA 5 di 41 IPA 6 di 41 IPA 7 di 41 IPA 8 di 41 IPA 9 di 41 IPA 10 di 41 IPA 11 di 41 IPA 12 di 41 IPA 13 di 41 IPA 14 di 41 IPA 15 di 41 IPA 16 di 41 IPA 17 di 41 IPA 18 di 41 IPA 19 di 41 IPA 20 di 41 IPA 21 di 41 IPA 22 di 41 IPA 23 di 41 IPA 24 di 41 IPA 25 di 41 IPA 26 di 41 IPA 27 di 41 IPA 28 di 41 IPA 29 di 41 IPA 30 di 41 IPA 31 di 41 IPA 32 di 41 IPA 33 di 41 IPA 34 di 41 IPA 35 di 41 IPA 36 di 41 IPA 37 di 41 IPA 38 di 41 IPA 39 di 41 IPA 40 di 41 IPA 41 di 41 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: