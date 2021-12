Wanda cancella Icardi e cambia nome su Instagram

Sui social si è sempre chiamata Wanda Icardi, usando con orgoglio il cognome del marito. Ma dopo gli scandali che hanno sconquassato il loro rapporto, da qualche giorno l'argentina ha preferito riappropriarsi di quello da nubile, Nara. Sarà un modo per prendere le distanze, per far capire al calciatore che la loro relazione non è scontata e che dovrà lavorare sodo per ricostruire la famiglia? Chissà. Quello che è certo è che la sua trovata non è passata inosservata e che i riflettori dei follower sono puntati di nuovo sulla coppia.

La scelta della Nara stride però con il video di abbracci appassionati e baci languidi che lei e Mauro pubblicano sui social. Nella neve lei gli salta al collo abbracciandolo stretto e ridendo felice (ma disattiva la possibilità di commentare lo scatto). Insieme a lui ha festeggiato il suo 35esimo compleanno, il 9 novembre, in perfetta armonia. E anche alla festa per i 5 anni della figlia Isabella (compiuti a ottobre ma festeggiati in ritardo) sono sembrati sereni insieme alla loro famiglia allargata.

