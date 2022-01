Wanda Nara e Mauro Icardi festeggiano ancora, tocca alla figlia Francesca

Con cinque bambini, le feste di compleanno sono una piacevole routine in casa di Wanda Nara e Mauro Icardi . Stavolta è il turno di Francesca , che compie 7 anni e celebra con la famiglia, dedicando il tema del piccolo party al suo cagnolino. Sui social non mancano le dediche di mamma è papà, mentre lei spegne le candeline abbracciata ai fratelli e alla sorellina.

Leggi Anche Wanda Nara sempre più caliente sui social sfoggia il lato B per Mauro Icardi

La casa è stata addobbata per l'occasione a tema canino. Sulla torta sono disegnate le orme delle zampette e insieme al nome della festeggiata e al numero 7 c'è una riproduzione del suo cucciolo. Palloncini, biscotti... tutto ricorda gli animali. Francesca ha trascorso una bella giornata in famiglia con i fratelli, la sorella, e la Nara e Icardi. Una bella merenda a casa tutti insieme, con semplicità ma tanto amore.

Leggi Anche Wanda cancella Icardi e cambia nome su Instagram



"Se ogni essere umano avesse la tua purezza, il tuo cuore, la tua sensibilità, il tuo amore, la tua cura per la natura e gli animali, sicuramente sarebbe un mondo migliore. Grazie per rendere il nostro mondo così speciale da 7 anni, regalarci le tua avventure, i tuoi sorrisi, la tua tenerezza. Ti amiamo con l'anima e sempre ci prenderemo cura di te e ti faremo felice. La tua famiglia e i tuoi animaletti ti amano molto", scrivono Mauro e Wanda in un post congiunto, pubblicando le foto con tutta la famiglia, compresi i membri a quattro zampe.

Potrebbe interessarti anche: