Storie clandestine in tv, Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi con un bodyguard?

Le indiscrezioni arrivano dal programma tv argentino "A la tarde". Il giornalista

Diego Estevez ra

Agustin Longueira

cconta di una relazione clandestina che Wanda avrebbe avuto qualche mese fa con uno dei suoi bodyguard,: "Lo ha invitato a una festa privata al Presidente Bar... Finita la festa, un gruppo di persone si è recato nell'appartamento di Wanda" dove, a quanto pare, lei si è fatta trovare in accappatoio. Secondo le rivelazioni è stato solo più tardi, in ascensore, che si sarebbe consumato il fattaccio: "Entrambi sentivano un grande trasporto emotivo".

A quanto pare, Icardi sarebbe già al corrente di tutto e già a gennaio avrebbe prontamente licenziato il bodyguard. Lui, dal canto suo, non si scoraggia. Pare che Longueira abbia acquistato un biglietto per raggiungere la Nara a Parigi, anche se solo in qualità di amici.

Secondo la stampa argentina, quella di Wanda sarebbe stata una vendetta nei confronti di Mauro e della sua sbandata per Eugenia "China" Suarez. Lei però ha smentito tutto: "Non ho bisogno di chiarire che tutto è più di una bugia. Ma la sproporzionata mancanza di rispetto non finisce mai di stupirmi. Non sono quel tipo di persona o donna. Non ho mai fatto una cosa del genere. Mi gestisco diversamente perché sono diversa". Non resta che aspettare la prossima puntata che, di certo, non mancherà.

