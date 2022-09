Wanda Nara e Mauro Icardi a Istanbul, la nuova vita extralusso

Il calciatore è approdato al Galatasaray ed è stato accolto a Istanbul da una folla di tifosi festanti. La moglie del bomber argentino ha pianificato tutto per avere il meglio anche nella capitale turca: dallo chef personale alle scuole prestigiose per i figli, dalla casa all’autista.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono stati accolti a Istanbul dai tifosi con grande gioia. “Grazie a tutti per l'indimenticabile benvenuto di ieri sera. È stato un momento incredibile per me e per tutta la mia famiglia. Spero di poter restituire un po' di tutto l'amore che mi avete trasmesso…” ha scritto il bomber argentino sui social.



Wanda Nara e Mauro Icardi erano reduci da una vacanza a Miami e quando sono atterrati in Turchia con tutta la famiglia hanno avuto un’accoglienza straordinaria. Del resto, la manager del calciatore aveva pianificato tutto perché ai suoi figli, Valentino, Costantino, Benedicto, Francesca e Isabella, non mancasse nulla. Dopo l’appartamento milanese, la villa sul lago di Como e la dimora da mille e una notte a Parigi, Wanda pretende il meglio anche a Istanbul. Per i primi tempi la famiglia Icardi sarà ospitata in hotel (lei ha già postato l’incredibile vista mare dalla sua stanza d’albergo) poi si trasferirà in una casa adatta alle esigenze (lussuose) della Nara & Co.

L’accordo chiuso da Wanda Nara, la moglie-procuratrice di Mauro Icardi, prevede un prestito di un anno dal Paris Saint-Germain per cinque degli otto milioni di euro di stipendio. “La Turchia è un posto che amo. Sono stata in vacanza lì circa 6-7 volte, da sola e con i miei figli, è una meta che mi piace” aveva detto la dolce metà del calciatore argentino che ha preteso una serie di condizioni per la nuova vita a Istanbul della sua famiglia. Ora sui social posta le foto dei ragazzi in spiaggia alle prese con la location turca e gli spostamenti con l’autista personale. E in Turchia già vanno pazzi per lei.