Il gossip dall'Argentina: "Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi con un calciatore sposato"

Dopo le voci sul divorzio, con tanto di audio di lei e pronta smentita di lui, dall'Argentina arriva una nuova bomba. Secondo i media, infatti, l'ex moglie di Maxi Lopez avrebbe tradito l'attaccante del Psg con un altro calciatore: "Un uomo sposato". E per tutta risposta la coppia posta foto della famiglia, apparentemente felice, in vacanza a Ibiza.

Quindi prima sarebbe stato il calciatore a tradire la moglie con la modella China Suarez, e adesso ci sarebbe il ben servito da parte della showgirl.

Lucas Bertero, conduttore del programma "A la tarde", ne è convinto. E nella sua trasmissione ha rivelato: "Wanda si sta già consolando, da tempo. Alcune fonti mi indicano che ha un flirt con un calciatore oltretutto sposato". Ma l'identità non è mai stata rivelata.

Dal canto suo Icardi non ne può più di smentire le voci che ogni giorno si fanno sempre più insistenti su crisi e tradimenti e sui social posta foto in cui bacia Wanda e in cui si mostra sorridente con le figlie Isabella e Francesca in vacanza a Ibiza e scrive: "Feliz con mis chicas". Sarà davvero così?