Wanda Nara, che vacanza hot! Dopo il bacio rubato, si mette nuda tra gli scogli

Wanda gioca a fare la sirena sexy ed è bravissima a creare momenti ad alto tasso erotico. In bikini al mare sfoggia le sue curve pericolose e si diverte a stuzzicare i fan in un crescendo di erotismo. Le trasparenze che svelano il capezzolo, il lato B in mostra, il nudo integrale mentre lascia che i flutti accarezzino il suo corpo... sono immagini bollenti che catturano la curiosità dei follower, quelle che si vedono nei video postati sui social.

La Nara, quando serve, sa anche tornare con i piedi per terra e, dismessi i panni della panterona, racconta anche cosa c'è dietro le quinte. "Se io così ho tanto successo, vi consiglio di buttarvi sulla pizza senza sentirvi in colpa", scrive. "Ovviamente nessuno pubblica una foto in cui viene male" continua, spiegando di scegliere i momenti migliori, quelli in cui si sente più in forma per gli scatti e non quelli in cui sta male, in cui mangia sushi piuttosto che quelli in cui si strafoga di polenta, o quelli in cui i suoi figli sono felici invece di quelli in cui fanno i capricci.

"Vi posso assicurare che amo ogni centimetro del mio corpo" prosegue Wanda. "Ho la cellulite come ce l'abbiamo tutte, anche l'acne, e in estate la ricrescita perché non faccio la tinta" confida lasciandosi andare a un momento senza filtri, prima di tornare a fare la diva sexy che piace così tanto.