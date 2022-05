Wanda Nara fa pace con Maxi Lopez, raggiunto un accordo

Anni di liti, accuse e battaglie legali e mediatiche sembrano aver trovato la loro fine.

Wanda Nara e il suo ex marito Maxi Lopez hanno finalmente raggiunto un accordo in tribunale soddisfacente per entrambe le parti. Come rivelato nel programma argentino Intruders, gli ex coniugi avrebbero sotterrato l'ascia di guerra e chiuso i 40 processi in corso ormai da anni. Ma la pace ha un prezzo: in questo caso 2 milioni di dollari, il valore della villa da sogno che il calciatore si è impegnato a cedere alla showgirl.