Wanda Nara e Mauro Icardi alle Maldive sono tornati insieme?

Dopo che lei ha ufficializzato la separazione sui social e in tv dicendo di aver già firmato le carte del divorzio, rieccoli insieme in vacanza. Approfittando della pausa calcistica dovuta ai Mondiali del Qatar, il calciatore del Galatasaray e la modella sono volati al mare senza figli. Non postano vicini, ma dagli stessi posti. Sui media argentini va in onda la riconciliazione, ma quanto durerà la tregua nella coppia più irrequieta del pallone?

Separati, ma insieme?

Wanda Nara lo ha detto a tutti: “Io e Mauro Icardi abbiamo firmato la separazione”. Lo ha annunciato sui social, lo ha ripetuto durante le interviste ai giornali e alle tv, dando ormai per scontato che non ci fosse più nulla per salvare il matrimonio nonostante il calciatore che milita nella squadra di Istanbul le stesse tentando tutte per riconquistare la moglie. E, invece, poche ore dopo le ultime dichiarazioni televisive di Wanda Nara, l’argentina e Mauro Icardi sono partiti. Insieme. Da soli, senza figli. E dalle Maldive postano foto intriganti dalla spiaggia: lei con il suo fisico bombastico e sensuale in bella mostra, lui sorridente e felice nel paradiso terrestre.

Maxi Lopez: “Una riconciliazione è benvenuta”

I giornali argentini non hanno dubbi: Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme. “Alle Maldive è avvenuta la riconciliazione ufficiale” ha raccontato la cronista Cora Debarbieri facendo intendere di avere notizie sicure provenienti dalla località tropicale che non lasciano spazio a dubbi. Zaira Nara, sorella di Wanda Nara, intervistata da “Intruders” ha detto: "La riconciliazione tra Wanda e Icardi? Finché sono felici va bene tutto. Io voglio la felicità di mia sorella, della famiglia, dei figli, di Mauro...". "Una riconciliazione tra loro è benvenuta. La pace dei ragazzi non ha prezzo - ha aggiunto l’ex di Wanda Nara, Maxi Lopez, da cui ha avuto i tre maschi, Valentino, Benedicto, Constantino - Tutto quello che voglio è che i ragazzi vengano lasciati fuori dai problemi dei grandi. I grandi devono risolvere i problemi tra di loro senza coinvolgere i piccoli. Niente di più".

Mauro Icardi: “Sono felice”

“E’ uno dei nostri posti preferiti al mondo per riposare, staccare dalla routine e ricaricare le batterie” ha fatto sapere Mauro Icardi a chi gli domandava della vacanza. E ha aggiunto ai follower: "Ho tutto quello che mi dà felicità. Sono fortunato e molto felice". Wanda Nara non commenta e per ora lascia che a parlare siano le immagini del suo fisico steso al sole, sexy e seducente come non mai.